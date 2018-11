I commercianti animano Calolzio per le Feste: luminarie, Notte Bianca e lotteria

Tris di iniziative in vista delle festività natalizie a Calolziocorte grazie ai commercianti. Nei giorni scorsi sono state ufficializzate le manifestazioni che animeranno il capoluogo della valle San Martino con il coordinamento di Confcommercio. Si tratta della Notte Bianca (sabato 1 dicembre dalle ore 19), della sottoscrizione a premi (con estrazione il 6 gennaio 2019) e delle luminarie. La presentazione è avvenuta presso la sede della delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco con gli interventi della presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi, e del direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva (insieme nella foto con il manifesto della Notte Bianca).

«Siamo giunti alla sesta edizione della Notte Bianca: siamo gli unici a farne due all'anno (una estiva e una invernale, ndr) - ha spiegato la presidente Valsecchi - I cittadini ce la chiedono con forza e da parte dei commercianti c'è sempre grande entusiasmo. Ci teniamo a fare le cose al meglio nonostante il notevole impegno organizzativo. Anche quest'anno proporremo diversi appuntamenti con ben 40 postazioni, un itinerario gastronomico, tante occasioni di divertimento e alcune novità». Lodi alla mobilitazione degli esercenti calolziesi arrivano dal direttore Riva. «Queste iniziative, che danno risultati alle nostre imprese e rappresentano un volano in un momento in cui i consumi subiscono ancora la crisi, non sono scontate: c'è dietro un grande lavoro - ha sottolineato Alberto Riva - Ringraziamo Cristina Valsecchi per l'ottimo lavoro che sta facendo da quando è alla guida della Zona Valle San Martino».

Come negli scorsi anni durante il periodo natalizio ci saranno le luminarie per le vie di Calolzio (pagate dai commercianti che aderiscono; il costo dell'elettricità come gli altri anni se lo accollerà il Comune), così come viene riproposta la sottoscrizione a premi. La raccolta degli scontrini è già iniziata il 10 novembre nella vigilia della Festa del patrono San Martino, e terminerà il 25 dicembre. La consegna dei biglietti (sempre 1 ogni 100 euro di spesa) proseguirà fino al 5 gennaio 2019 presso la delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco, in corso Dante. L'estrazione è prevista per domenica 6 gennaio 2019 alle 14.30 presso l'oratorio della parrocchia di San Martino in centro città. Ecco l'elenco dei premi, ricchi anche in questa edizione.

L'elenco dei premi

1° Premio BUONO SPESA del valore di 500 euro

2° Premio KENWOOD PROSPERO KM 280

3° Premio BUONO SPESA del valore di 300 euro

4° Premio BUONO SPESA del valore di 200 euro

5° Premio BUONO SPESA del valore di 200 euro

6° Premio BUONO SPESA del valore di 150 euro

7° Premio BUONO SPESA del valore di 150 euro

8° Premio ROWENTA RH 7843 SCOPA ELETTRICA

9° Premio BUONO SPESA del valore di 100 euro

10° Premio BUONO SPESA del valore di 100 euro

11° Premio BUONO SPESA del valore di 100 euro

12° Premio FORNO PIZZA DELIZIA