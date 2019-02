Alla scoperta dell'arte di Warhol, Bansky e Pollock insieme alla biblioteca di Valgreghentino

"L'arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo". Citano Bansky gli organizzatori della nuova interessante iniziativa culturale proposta dalla biblioteca civica di Valgreghentino in accordo con il Comune. Si tratta del corso d'arte dedicato ad alcuni degli artisti più controversi dal Novecento a oggi: Jackson Pollock, Andy Warhol e Bansky.

«Ci sono ancora posti disponibili per questo nuovo corso in biblioteca - fa sapere Francesca Panzeri - Come relatrici interverranno Manuela Beretta, Simona Castelli e Angiolina Petecchia. Insieme a loro il pubblico potrà scoprire un nuovo concetto d'arte e gli artisti che sono più rappresentativi di quel periodo e quella corrente. Vi aspettiamo in biblioteca per le iscrizioni. Per informazioni contattateci alla mail biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it o al numero 0341 604079.».

Il primo appuntamento è per mercoledì 13 febbraio con l'arte di Andy Warhol, a fine corso visita alla mostra. Mercoledì 27 febbraio toccherà a Bansky, con lezioni e laboratorio. Mercoledì 13 marzo (lezione) e mercoledì 20 (visione del film "Pollock") l'attenzione si sposterà invece su Jackson Pollock. Lezioni e film si terranno in biblioteca a partire dalle 20.45. Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 10 Euro.