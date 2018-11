"Diversamente Viva" al Cenacolo Francescano di Lecco con l'associazione Upper

Dopo l’esordio del 30 giugno scorso in Sala Ticozzi a Lecco, la Compagnia teatrale “UPperTeatro” di Monte Marenzo torna in scena per riproporre la rappresentazione “Diversamente Viva”. Si tratta di un’opera teatrale di impegno civile giocata su più piani: la disabilità e Shakespeare, la fatica del vivere e le esperienze amorose, il sogno e la quotidianità.

L’appuntamento è per venerdì 30 novembre, alle ore 21, al Cenacolo Francescano di Lecco, con ingresso dal piazzale dei Cappuccini. «Si tratta di un progetto di teatro civile dell’Associazione culturale UPper Monte Marenzo e di altri partner, che mette in scena il tema della disabilità, delle barriere architettoniche e delle barriere di relazione che una persona disabile deve affrontare, ed è anche occasione per parlare di sogni, di amicizia e di amore - spiegano Sergio Vaccaro e Angelo Gandolfi a nome dell’associazione Upper Monte Marenzo - “Diversamente Viva” è un racconto di formazione che trova nelle esperienze difficili incontrate le motivazioni profonde per sperimentare un diverso modo di vivere, comunque pienamente appagante in termini esistenziali e sociali».

Dello spettacolo verrà fatta una ripresa cinematografica per la realizzazione di un film, che verrà diffuso anche su Dvd. Intanto su Youtube è già disponibile la clip di un minuto. Ma il momento più significativo sarà ancora una volta dal vivo. Appuntamento dunque a venerdì 30 novembre. 5 Euro il costo del biglietto d'ingresso.