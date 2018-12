“O magnum mysterium”, suggestiva elevazione musicale a Belledo

In vista del Natale la parrocchia di Belledo organizza una suggestiva elevazione musicale dal titolo “O magnum mysterium” con canti natalizi d’autore e della tradizione. L’appuntamento è per venerdì 21 dicembre alle 21 nella chiesa dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro (via Tonio da Belledo). L'ingresso è libero.I brani musicali verranno eseguiti dall’Ensemble “Giacomo Carissimi” del Civico Istituto musicale “G. Zelioli” di Lecco diretto da Massimo Borassi e Marco Dell’Oro, con la partecipazione delle classi di violino, pianoforte e organo dei maestri Chiara Ballabio, Silvia Imperiale, Massimo Borassi.

Tempo di Natale 2018, il calendario degli eventi di Lecco

Le musiche propongono brani che vanno dal tardo Medioevo ai nostri giorni passando per la grande stagione barocca e il periodo romantico. Si comincia con il cantico “Veni, veni, Emanuel”, esempio dell’affascinante repertorio di canzoni devote, su melodie orecchiabili e popolari, che si diffondono specialmente nel Nord Europa e in area insulare sul finire del Medioevo; allo stesso ambito appartengono “Natus est Emanuel” e la celebre “Resonet in laudibus” che verranno proposte al pubblico nella rielaborazione polifonica di Michael Praetorius insieme a un altro pezzo su testo tedesco.

Il grandioso “Cantate Domino” di Hassler introdurrà gli ascoltatori nel periodo di transizione fra Rinascimento e Barocco, quando le innovazioni musicale italiane arrivano oltralpe proprio grazie a musicisti come Hassler e Schütz. La grande scuola contrappuntistica rinascimentale italiana è rappresenta invece dal mottetto “O magnum mysterium” di Andrea Rota, compositore assai apprezzato al suo tempo, maestro di cappella nella basilica di San Petronio a Bologna nella seconda metà del Cinquecento. La sezione più antica del programma si conclude con un brano di Henry Purcell.