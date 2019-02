Erve festeggia Filippo, campione del mondo di pasticceria

Festa per Filippo Valsecchi, il giovane pasticciere lecchese campione del mondo. L'iniziativa è stata organizzata da parenti, amici, concittadini, nel comune di Erve, in valle San Martino, dove Filippo abita con la famiglia. Anche il sindaco Giancarlo Valsecchi (nella foto sopra) aveva raggiunto Rimini per la finalissima dei campionati mondiali juniores Sigep che il 23 gennaio scorso aveva incoronato Filippo campione del mondo di pasticceria insieme al team azzurro e al collega Vincenzo Donnarumma.

Le giovani "pastry star" della categoria Under 23 provenivano da Australia, Cina, Croazia, Filippine, Francia, India, Italia, Russia, Singapore, Slovenia e Taiwan. La squadra italiana si è imposta grazie alla creazione di due gustosissimi dolci a forma di donne alate, conquistando così il gradino più alto del podio dove Filippo è salito alzando la coppa al suono della celebre canzone “We are the Champions”. Nei giorni successivi i meritatissimi complimenti per Filippo, fino all'idea di organizzare questa festa nel suo paese che lo ha seguito con affetto sia nel 2017 quando conquistò il titolo italiano juniores, sia il mese scorso per la sfida planetaria a colpi di dessert e dolci dal sapore impareggiabile.

La festa si terrà oggi, sabato 9 febbraio alle 21, presso il salone dell'oratorio di Erve. "Siete tutti invitati" - hanno scritto sui volantini e sui social network gli organizzatori.