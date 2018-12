Fiaccolata a Colle di Sogno

Fiaccolata di Natale a Colle di Sogno. L'iniziativa si terrà sabato 29 dicembre con partenza alle 18. Due i possibili percorsi previsti: salita diretta da Carenno, oppure passaggio da Boccio. Il ritrovo è comunque previsto alle 17.30 in piazza Carale. All'arrivo a Colle di Sogno saranno a disposizione - offerti dalla Locanda Colle di Sogno - panettone e vin brulè per tutti i partecipanti. Il costo d'iscrizione all'iniziativa è di 2 Euro.

Come ricordano gli organizzatori: «È caratteristico che ogni partecipante abbia in mano una pila elettrica o un'altra fonte luminosa, sta poi alla fantasia di ognuno trovare altre soluzioni». La fiaccolata è proposta dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Pigazzini, dalla Pro loco Carenno e dalla Locanda Colle di Sogno. Su prenotazione da effettuare alla partenza, sarà anche possibile mangiare un primo piatto all'arrivo, al costo di 5 Euro bevande escluse. Una bella occasione per festeggiare in modo originale e coinvolgente le festività in uno degli scorsi più suggestivi dell'alta Valle San Martino.