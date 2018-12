In mostra 250 cartoline a tema natalizio e 130 befane

Un'imperdibile collezione di befane e cartoline natalizie. Il materiale raccolto da Carmen Valsecchi, residente a Erve, è stato esposto in una mostra allestita nel municipio del paese, che resterà aperta al pubblico fino al giorno dell'Epifania. Dopo la collezione dei Babbi Natale degli anni passati, questa volta sono dunque protagoniste le befane.

Sono ben 130 le bambole raffiguranti la simpatica vecchietta in volo sulla scopa, a cui si aggiungono circa 250 cartoline - e bustine di zucchero - sempre a tema natalizio. Carmen Valsecchi (nella foto) colleziona questi oggetti da ben 20 anni e in molti stanno apprezzando l'originale mostra organizzata con il sostegno del Comune di Erve, della Pro Erve, delle associazioni locali e della biblioteca civica.

«Si tratta di un'iniziativa davvero originale e da non perdere - commenta il sindaco Giancarlo Valsecchi - Anche quest'anno sono diverse e interessanti le iniziative proposte per le festività ervesi in accordo con volontari e parrocchia. Tra queste i presepi e gli alberi di Natale nelle contrade, visitabili all'aperto dal 22 dicembre. Le natività verranno giudicate da una giuria e domenica 6 gennaio si terranno le premiazioni dei primi tre classificati, con arrivo della befana alle 16».

