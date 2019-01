Ingresso ufficiale del nuovo parroco a Olginate

A Olginate festa patronale di Sant'Agnese con ingresso ufficiale del nuovo parroco don Matteo. L'appuntamento è per domenica 20 gennaio, ma già mercoledì 16 si terranno gli incontri di preparazione con monsignor Paolo Martinelli (ore 21 in oratorio). Sabato 19 alle 20.45, al cineteatro Jolly andrà invece in scena lo spettacolo "Aladin e il Crazy Genio".

Domenica 20 alle 10.30 santa messa solenne con monsignor Maurizio Rolla. Alla presenza di autorità, gruppi e associazioni verrà celebrato l'ingresso ufficiale in parrocchia del nuovo prevosto don Matteo Gignoli che prende il posto di don Eugenio Folcio, ringraziato di recente per l'operato svolto in paese anche in Consiglio comunale. A seguire buffet in oratorio. Alle 15.30 al Jolly verrà invece proposta una tombolata con numerosi e ricchi premi.