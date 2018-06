Sport e solidarietà con "Inseguendo un gol". A Vercurago suonerà il Gallo, bassista di Vasco

Terza edizione per “Inseguendo un gol”, la manifestazione di sport, musica e solidarietà targata Vercurago che quest’anno vedrà la partecipazione di un ospite davvero speciale: “Il Gallo” Claudio Golinelli, storico bassista della band che accompagna Vasco Rossi.

Golinelli si esibirà nell’oratorio del paese sabato 21 luglio con inizio del concerto alle 21.30. L’ingresso è libero e i fondi raccolti grazie all’ottimo servizio di cucina e bar, e alle iniziative collegate a partire dal torneo no stop di calcio a cinque, andranno ancora una volta a sostegno dell’associazione “Gli Amici di Chiara” di Vercurago (impegnata nella raccolta fondi per la ricerca medico scientifica e la cura della leucemia infantile al fianco del Comitato Maria Letizia Verga), alla onlus Insieme per Benedetta (che aiuta da tempo persone con disabilità), e all’oratorio del paese. La festa a scopo benefico non sarà solo l'atteso concerto del Gallo.

L’appuntamento con “Inseguendo un gol” è infatti per la doppia giornata di sabato 21 e domenica 22 luglio quando negli impianti sportivi dell’oratorio del centro paese si sfideranno, a partire dalle 8.30 del mattino, le 24 squadre in gara, con un massimo di 12 giocatori per team. Al momento c’è ancora spazio per qualche iscrizione, basta contattare gli organizzatori Vanessa Marchetti (339 1606079), Davide Meleri (340 3630550) e Alberto Rosa (345 2182471).

«È ormai tutto pronto, ma c’è ancora la possibilità di iscrivere altre squadre per le partite di calcio a 5 - conferma Vanessa Marchetti - Per le due intere giornate del torneo sarà attivo anche il servizio di bar e cucina. Dopo l’ottima partecipazione registrata nelle passate edizioni vogliamo offrire a tutti un’altra occasione di festa e di sport, aiutando allo stesso tempo chi ha bisogno. E quest’anno potremo contare su una guest star davvero di alto livello come “Il Gallo” con gli Zero Alibi e le più belle canzoni di Vasco. Il concerto si terrà nella serata di sabato 21 luglio. Vi aspettiamo». Il torneo è intitolato alla memoria del compianto ex sindaco di Vercurago, dottor Antonio Moretti.

Nelle foto sotto: la locandina dell'evento, il bassista Claudio Golinelli con Vasco Rossi, il gruppo di volontari e uno scorcio della folla durante la scorsa edizione.

