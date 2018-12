Il Grinch e Mary Poppins riportano il cinema al Jolly di Olginate

Quest'anno sarà un Santo Stefano "storico" per gli olginatesi. Dopo anni di chiusura, mercoledì 26 dicembre riprenderanno infatti le proiezioni cinematografiche al Jolly di Olginate. C'è grande attesa e curiosità per questa novità, non solo in paese ma in tutta la provincia lecchese.

«Lo dimostrano i tanti messaggi pervenuti in pochi giorni attraverso i social con richieste di iscrizione alla mailing list - fa sapere Mattia Morandi a nome dello staff Jolly - Il gruppo di volontari, composto da una trentina di persone, divisi tra tecnici di proiezione e maschere addette alla biglietteria, è pronto ad accogliere il pubblico che vorrà tornare ad apprezzare una struttura storica, ma completamente rinnovata e confortevole».

Il "battesimo" del grande schermo è previsto dunque per le ore 17 per poi replicare alle 21. In questa occasione verrà proiettato "Il Grinch", film d'animazione. A seguire dal 28 dicembre protagonista sarà la tata più famosa del mondo. Con "Il ritorno di Mary Poppins". Prossimamente al cinema verranno proiettati i film "La Befana vien di notte" con Paola Cortellesi, Bumblebee, Ralph spacca internet e Bohemiam Rapsody.