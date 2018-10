Jörg Demus a Lecco

A novant’anni, Jörg Demus è uno dei più illustri testimoni di un’intera epoca della musica europea. Pianista celebre in tutto il mondo, condivide tuttora con il pubblico e gli allievi la sua sapienza interpretativa e didattica, a sua volta sviluppata dal contatto con i maestri della generazione precedente e dalla collaborazione con i massimi solisti e direttori. Grazie alla collaborazione fra il Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco e il Centro di documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia, Jörg Demus sarà ospite in città per una iniziativa didattica e culturale che è anche un omaggio a due altri grandi della musica: Claude Debussy, di cui ricorre quest’anno il centesimo anniversario della scomparsa, e Arturo Benedetti Michelangeli, il sommo pianista che fu legato a Lecco da una ripetuta frequentazione.

Il programma si articola in tre momenti

Domenica 14 ottobre, il maestro terrà presso la Scuola una masterclass di alto perfezionamento per pianisti interessati ad approfondire l’interpretazione di alcuni autori fondamentali nell’attività concertistica e nella preparazione a concorsi internazionali; la partecipazione è aperta anche a un numero ristretto di uditori.

Lunedì 15 ottobre alla ore 15.30 presso l’Istituto Zelioli a Villa Gomes si terrà un incontro durante il quale Jörg Demus (che parla un eccellente italiano) esporrà al pubblico i suoi vividi e affascinanti ricordi di Arturo Benedetti Michelangeli, che fu uno dei suoi più importanti maestri. A ventidue anni dalla scomparsa, Arturo Benedetti Michelangeli appare sempre più un pianista di valore assoluto nel panorama del XX secolo: anche con l’ausilio di rarissime immagini e storici filmati, l’incontro ne rievoca l’arte interpretativa, ma anche la sua figura umana, l’attività didattica e la sua eccezionale sensibilità nel sostenere pianisti di talento. Sarà altresì ricordata la presenza di Benedetti Michelangeli a Lecco, città dove diede diversi concerti dai primi anni ’40 agli anni ’60 instaurando rapporti d’amicizia.

La voce, infine, passa interamente alla musica con il concerto che si terrà lunedì 15 ottobre alla ore 21 presso l’Auditorium Casa dell’Economia (Camera di Commercio, via Tonale 26/28); interamente dedicato a Claude Debussy il programma impagina una sequenza raffinata ed emozionante di capolavori, dalla Suite bergamasque a Images, a una selezione dai Préludes.

Ad eccezione della masterclass, tutti gli eventi sono a ingresso libero.