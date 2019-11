“Chiacchierate al Monastero” prima della Prima: al Lavello un ciclo di conferenze dedicate a Puccini

La Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, la Biblioteca civica Cittadini e il Rotary Club Lecco Le Grigne, organizzano tre incontri di studio e approfondimento in preparazione alla prima del Teatro alla Scala che, come ogni anno, andrà in scena il 7 dicembre.

Le serate - ribattezzate “Chiacchierate al Monastero” - consentiranno agli appassionati e agli spettatori di approfondire una serie di tematiche per meglio apprezzare la Tosca di Giacomo Puccini, l’opera che è stata scelta dal direttore artistico Riccardo Chailly per inaugurare la stagione lirica 2019-2020 del teatro milanese. Le "Chiacchierate" saranno dedicate in particolare ai legami tra il nostro territorio e Giacomo Puccini che, per una serie di coincidenze e di vicissitudini personali, nei primi anni della sua carriera frequentò la comunità di artisti che d’estate si ritrovava a Maggianico e in Val San Martino - in particolare a Caprino Bergamasco - oltre che, naturalmente, agli aspetti squisitamente musicali.

Gli incontri, avranno luogo a partire dalle ore 20.45 nelle sale del Convento in riva all'Adda e saranno tenuti da esperti e appassionati per tre venerdì consecutivi durante il mese di novembre.

Si parte venerdì 15 novembre con la conferenza “Puccini, le donne e… Caprino Bergamasco” a cura di Alvaro Vaccarella. Venerdì 22 novembre l'architetto e docente Gene Gugliemi discuterà poi di “Scapigliati e Scapigliatura da Milano alla Valle san Martino: un viaggio ideale” e infine venerdì 29 si terrà l’ultima chiacchierata con il musicologo Angelo Rusconi intitolata “Tosca: guida all’ascolto”.

