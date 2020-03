Leggermente 2020

Nuovo cambiamento di programma per l'undicesima edizione di "Leggermente". Nei giorni che in origine dovevano essere dedicati alla manifestazione (in calendario dal 21 al 29 marzo), Assocultura Confcommercio Lecco, di concerto con il Comitato scientifico, ha deciso di modificare le date, visto che l'ipotesi annunciata qualche settimana fa di tenere la rassegna dal 15 al 19 aprile era diventata insostenibile alla luce di una emergenza Coronavirus ancora lungi dall'essere superata. E così è stato deciso per un nuovo spostamento nel mese di maggio, da mercoledì 20 a domenica 24.

«Allo stato attuale non è possibile per noi né per gli autori né tanto meno per le scuole prevedere lo svolgimento della manifestazione ad aprile - sottolinea il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Ma siccome non vogliamo rassegnarci a rinunciare a "Leggermente", abbiamo deciso di trovare un altro periodo, individuando le date dal 20 al 24 maggio. Diciamo che è l'ultima "finestra" che ci resta per provare a svolgere questa undicesima edizione prima del termine dell'anno scolastico 2019-2020. Noi ci proviamo, sapendo che tutto dipenderà dall'evoluzione di questa emergenza. Come già fatto in occasione dell'annuncio del primo rinvio riprenderemo immediatamente i contatti con le istituzioni, gli uffici stampa, gli autori, i professionisti e tutti i partner per poter proporre il Festival - dedicato quest'anno al tema "Essere umani. Riscoprire il sentimento - in una formula chiaramente riveduta ma comunque interessante e stimolante per gli studenti e per il pubblico"».

Poi conclude: «Il 24 marzo è la Giornata Nazionale di Promozione della Lettura istituita nel luglio 2009. Un giorno importante per "Leggermente", visto che questa manifestazione è ispirata proprio a questa data e alla voglia di fare qualcosa di concreto per diffondere la cultura soprattutto tra i giovani e nel mondo della scuola e per sostenere il mondo delle librerie che come Confcommercio Lecco rappresentiamo. Il 24 marzo è, fin dalla prima edizione del 2010, il fulcro di "Leggermente": oggi siamo fermi e restiamo a casa come ci è stato prescritto, ma non rinunciamo a pensare al valore della lettura».