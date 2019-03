Melancolia

Uno spettacolo che racconta due volti malinconici della Spagna attraverso due melologhi basati su testi di grandi scrittori: il primo è Ernest Hamingway che in Per chi suona la campana racconta la faccia afflitta e devastata dalla guerra civile; il secondo è Juan Ràmon Jiménez che in Platero y yo narra del lato meditativo di un poeta e del suo asinello nella calda ed evocativa Andalusia.

Il romanzo di Hamingway viene caricato drammaticamente dalle note del compositore catalano Roberto Gerhard, mentre i poemetti lirici di Platero y yo sono colorati dall'invenzione musicale del fiorentino Mario Castelnuovo - Tedesco.

Ingresso posto unico: 9€

Biglietti in vendita anche online sul sito Vivaticket.it a questo link.

Info costi

Biglietto intero € 15

biglietto ridotto convenzioni* € 12

biglietto ridotto under 30 € 9

sezioni Territorio creativo e Da Cima a fondo fuori abbonamento | posto unico € 9

Abbonamento Alta Stagione + Musica - € 150

abbonamento Alta Stagione (solo prosa) - € 100

abbonamento Alta Stagione + Musica ridotto convenzioni* - € 130

abbonamento Alta Stagione (solo prosa) ridotto convenzioni* - € 80

abbonamento Alta Stagione + Musica under 30 - € 90

abbonamento Alta Stagione (solo prosa) under 30 - € 60

Abbonamento 4 spettacoli a scelta intero - € 50

Abbonamento 4 spettacoli a scelta ridotto convenzioni* - € 40

Abbonamento 4 spettacoli a scelta under 30 - € 30

*Convenzioni: Soci Arci, soci Fita, soci CAI, allievi scuole di teatro e musica Il filo Teatro e Laboratorio Musicale

Info e contatti

Prenotazioni : segreteria@teatroinvito.it | tel. 0341.1582439 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13

Nei giorni di spettacolo il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30 per ritirare abbonamenti e biglietti.

Gli spettatori avranno uno sconto del 10% presso la Taverna ai Poggi nelle sere di spettacolo.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45