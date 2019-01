"Una stella per non dimenticare": mostra degli alunni calolziesi dedicata alla Giornata della memoria

"Una stella per non dimenticare": dalla Giornata della memoria al Giorno del ricordo perchè gli orrori del passato non si ripetano più.

Questo il titolo-messaggio dell'iniziativa che vedrà coinvolti nei prossimi giorni gli alunni calolziesi con una mostra dedicata all'orrore della Shoah e dei campi di concentramento. Uno strumento in più per riflettere e per non dimenticare fino a che punto possa arrovare la brutalità umana. Venerdì 25 gennaio alle ore 11.30 verrà inaugurata presso la biblioteca civica "Cittadini" di corso Dante l'esposizione “Una stella per non dimenticare” realizzata dal Consiglio comunale dei ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado Manzoni (statale) e Cittadini (paritaria).

Verranno esposte fotografie realizzate dagli studenti della scuola Cittadini che si sono recati in visita al campo di concentramento di Mauthausen e disegni contro la guerra e la violenza realizzati dagli alunni della Manzoni. I ragazzi esporranno alcuni cartelloni riguardanti le condizioni di vita nei campi e verrà proiettato un video con alcune testimonianze dei sopravvissuti.

La mostra sarà visitabile dal pubblico fino a domenica 10 febbraio durante i consueti orari di apertura della biblioteca "Caterina Cittadini". Per informazioni contattare il numero 0341 643820 oppure scrivere alla mail biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it