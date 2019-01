Palco aperto in ricordo di De Andrè

Citano uno dei passaggi più significativi della canzone "Nella mia ora di libertà" gli organizzatori della serata "Palco aperto in ricordo di De André" nel manifesto di presentazione dell'iniziativa. L'appuntamento è per sabato 19 gennaio alle 21 al Circolo Arci Spazio Condiviso di piazza Regazzoni a Calolziocorte.

Lo scorso 11 gennaio tutta Italia ha ricordato Faber a 20 anni esatti dalla morte. Ora anche il pubblico lecchese, e in particolare quello della Valle San Martino, potrà ascoltare canzoni e musica del grande Fabrizio De Andre', riflettendo sui testi di uno dei poeti contemporanei che più di altri ha saputo dare voce agli ultimi e ai sentimenti più profondi.

Da "Il Pescatore" ad "Anime Salve", da "Un giudice" a "La Canzone dell'amore perduto", da "Bocca di Rosa" a "Geordie" passando per tante altre fino appunto a quella contenuta nell'album "Storia di un impiegato" del 1973 in cui l'autore genovese canta "Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame". I presenti potranno liberamente suonare e cantare unendosi così a questa sorta di originale concerto compartecipato. Prima della musica verrà proposta anche una cena condivisa.

«Si tratta del terzo palco aperto proposto da Spazio Condiviso, una nuova modalità di fare arte e costruire insieme la serata - spiegano i promotori dell'iniziativa - Dopo "il viaggio" e il ricordo a "Claudio Lolli", in occasione del ventennale della scomparsa, canteremo, leggeremo e suoneremo l'amato De André. Porta uno strumento, un testo, una poesia. Sarà una serata aperta e libera. Ci troveremo comunque nelle settimane precedenti per organizzare a grandi linee l'evento, se vuoi partecipare scrivici».



Prima del concerto ispirato a Faber verrà organizzata anche una cena condivisa. I partecipanti sono invitati a portare qualcosa da condividere con gli altri, il bere si potrà acquistare al bar del circolo. L'ingresso è libero con tessera Arci 2019.