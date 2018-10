Pescate si prepara per la grande festa di Halloween, spettacoli da paura sul lungolago

Siamo solo a metà ottobre, ma a Pescate sono già entrati nel vivo i preparativi per la Festa di Halloween. Dopo il successo della scorsa edizione, che è riuscita ad attirare quasi 10.000 visitatori sul lungoAdda, l'associazione Papà di Pescate con il patrocinio dell’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre anche quest’anno la festa “Halloween Celebration”. L' evento si terrà sabato 27 ottobre con inizio alle 20, ingresso pedonale da via Roma 131 e partenza dal parco La Punta. Da qui il pubblico potrà apprezzare le numerose postazione a tema, fino allo spettacolo delle fontane danzanti previsto per le 23. Moltissime le rappresentazioni horror, nelle edizioni passate i visitatori avevano potuto vedere da vicino Hannibal, Jason, zombie, bambole assassine, paurosi cimiteri, fino alle immancabili zucche illuminate galleggiare sulle rive. E anche quest’anno lo scenario horror non sarà da meno, come un grande cinema all’aperto.

La scelta di festeggiare Halloween, quale giorno prima, sabato 27 ottobre, è legata a motivi organizzativi: i volontari coinvolti potranno infatti dedicarsi meglio all’allestimento del percorso fin dalla mattinata. «Vi aspettiamo a Pescate per una serata indimenticabile, adatta a tutti i bambini e alle famiglie - fa sapere Domenico Marrazzo, presidente dell’associazione - Il percorso è totalmente gratuito. Ci sarà il servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio del Bennet fino all’ingresso. Quest’anno siamo una settantina di volontari impegnati, e abbiamo iniziato i preparativi già a luglio. Ogni anno le postazioni sono diverse, oltre alle streghe e al cimitero ci saranno delle novità».

Alla fine del percorso il pubblico potrà trovare anche uno spazio ristoro con dolci, panini, polenta taragna e vin brulè. «Scopo della serata sarà quello di rendere per una notte uguali i grandi e i bambini senza distinzioni di fasce d età, in un evento eccezionale - aggiungono i Papà di Pescate - Parte dell'incasso verrà donato in beneficenza al fondo delle famiglie bisognose del paese. Ricordiamo che siamo un’associazione composta da famiglie, non professionisti del settore, ma l’impegno e la passione che ognuno di noi mette ha reso unica in provincia di Lecco la Festa di Halloween targata Pescate. Vi aspettiamo anche quest’anno numerosi».