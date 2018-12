Per i Picett del Grenta festa in onore di Santa Cecilia e concerto davanti a Trapattoni

Nella ricorrenza del trentennale della loro fondazione, anche quest'anno, i Picett del Grenta festeggeranno la patrona "Santa Cecilia" in occasione dell' 8 dicembre. Nei prossimi giorni la nota associazione di Valgreghentino guidata dal maestro Gabriele Bolis si esibirà inoltre davanti a Giovanni Trapattoni, mitico allenatore dell'Italia, della Juventus, dell'Inter e del Bayern Monaco, solo per citare alcune squadre.

Appuntamento dunque a sabato, Festa dell'Immacolata. Alle 10 i Picett accompagneranno la santa messa nella chiesa parrocchiale di Valgreghentino; in corteo raggiungeranno poi il cimitero e renderanno omaggio ai componenti che non sono più tra loro. Alle 11.30 un aperitivo offerto presso la loro sede in via Kennedy 2 riscalderà un po' gli animi dei partecipanti. Da qui i componenti dell'associazione folkloristica raggiungeranno quindi il Ristorante Bonanomi di Santa Maria Hoè dove, assieme a familiari e sostenitori, alle 12.30 parteciperanno al pranzo sociale, ovviamente allietato dalle melodiose note che usciranno dai loro flauti di Pan.

«In occasione delle festività Natalizie i Picett del Grenta, armati di zampogne e buonumore raggiungeranno inoltre moltissime mete in varie località lombarde e non, per rallegrare e portare momenti di serenità a chi ne ha più bisogno - fa sapere il portavoce Paolo Chiandotto - La sera di lunedì 17 dicembre saranno con tutto il gruppo ospiti del CAI di Muggiò dove si esibiranno nel Concerto Natalizio al quale parteciperà come ospite d'onore anche il grande allenatore Giovanni Trapattoni».