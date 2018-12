Raduno d'auto d'epoca a sostegno di Telethon

Anche una grande sfilata di auto d'epoca a sostegno di Telethon. L'appuntamento è per domenica 16 dicembre a Galbiate su iniziativa del Club Lecchese Dante Giacosa in accordo con il coordinamento lecchese della maratona per la ricerca medico-scientifica coordinato da Renato Milani, Angelo e Gerolamo Fontana.

Si tratta del 19esimo Raduno Manzoniano. Il ritrovo è previsto alle 8.30 al ristorante Tetto Brianzolo de La Valletta Brianza. Dopo le iscrizioni (10 Euro a veicolo più 30 Euro a persona per il pranzo), si partirà alla volta del Monte Barro intorno alle 10.15. Alle 12.30 pranzo al ristorante Eremo di Monte Barro. Alle 15.30 estrazione della lotteria, consegna delle foto ricordo e brindisi di Buon Natale.

Le iniziative di Telethon Lecco proseguiranno poi fino al 23 dicembre. Intanto domenica si è tenuta con successo un'altra edizione della maratona degli "Ambasciatori Telethon" tra Monte Marenzo e Morterone. Il sindaco Antonella Invernizzi ha accolto la delegazione di partecipanti e ha consegnato i fondi per la ricerca scientifica raccolti: 13 "Ambasciatori" sono partiti alle 6.30 dal sagrato della chiesa parrocchiale di Monte Marenzo, più altri 26 guidati da Mauro Tagliaferri - in maggioranza femmine - sono partiti da Val Boazzo Ballabio, alla volta di Morterone.

Dopo la benedizione di don Giuseppe Turani i partecipanti si sono messi in cammino per raggiungere il più piccolo comune d’Italia. Ad accoglierli e ad applaudirli oltre al primo cittadino Invernizzi, anche il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo. Al pranzo presso la trattoria dei cacciatori, con un gustosissimo coniglio o stinco e polenta, erano presenti, tra camminatori e accompagnatori, 53 persone. Tra i ringraziamenti di rito quello a Mauro Tagliaferri e a Maurizio Bolis per essere stati i primi atleti ad arrivare sul Morterone nel 2011, con 10 persone. Nel 2018 sì è arrivati a ben 53 partecipanti (nella foto sotto).

Nelle mani di Gerolamo Fontana, presidente UILDM Lecco, è stata consegnata la somma record di 1.013 euro. Si tratta del ricavato di una tombolata e di una cena con capretto (offerto da un cittadino di Morterone). Nella cifra sono comprese le offerte anche degli Ambasciatori Telethon, e la quota di partecipazione al concorso sulla popolazione canina di Morterone. Per la cronaca gli amici a quattro zampe di Morterone sono 18.

Gallery