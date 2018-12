Show cooking al Lavello con due Top Chef

Ancora qualche dubbio su quali piatti preparare durante le feste natalizie per conquistare il palato di parenti e ospiti? Nessun problema. A Calolzio c’è l’opportunità di raccogliere i migliori consigli sul tema vedendo all’opera due top chef che prepareranno assaggi prelibati davanti al pubblico. In cattedra saliranno Cinzia Fumagalli e Fabiana Scarica, vincitrici delle recenti edizioni del programma “Top Chef Italia” in onda sul Canale Nove.

L’iniziativa intitolata "Christmas show cooking" si terrà domani, domenica 16 dicembre al monastero del Lavello a partire dalle ore 15. La preparazione delle ricette si terrà in una sala al piano a terra vicino al chiostro piccolo. L’ingresso è libero.

La manifestazione, che vedrà anche una degustazione, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Calolziocorte in collaborazione la Fondazione Lavello e la biblioteca civica (dove è ancora possibile prenotare un posto telefonando allo 0341 643820).

«Visto anche il successo delle manifestazioni e delle trasmissioni televisive al tema della cucina e della gastronomia di qualità, abbiamo pensato di organizzare questo evento di show cooking aperto a tutti e a ingresso gratuito - spiega Cristina Valsecchi, assessore ad eventi e associazioni di Calolziocorte - Le due bravissime chef Cinzia e Fabiana prepareranno un ottimo menù natalizio mostrando al pubblico come districarsi tra ricette e fornelli, il tutto all’insegna di buon gusto e qualità. Le due chef saranno disponibili anche per suggerimenti e chiarimenti. Vi aspettiamo».