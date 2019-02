Somasca celebra la festa di San Girolamo

Entrano nel vivo a Somasca, frazione di Vercurago, le celebrazioni per la solennità di San Girolamo Emiliani. La ricorrenza del Patrono degli orfani cadrà venerdì 8 febbraio, ma già in questi giorni si tengono iniziative religiose, aggregative e culturali promosse dai Padri Somaschi, che coinvolgono cittadini e associazioni. Dopo la novena iniziata martedì, domani, giovedì 7 febbraio, avranno luogo i vespri e il trasporto dell'Urna alle 15.30. Alle 17.00 santa messa presieduta da monsignor Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona.

Grande devozione per il patrono degli Orfani, attesi numerosi fedeli

Venerdì 8 febbraio la festa di San Girolamo vedrà il suo momento più importante. Alle 7 messa celebrata da padre Fortunato Romeo, preposito della Provincia d'Italia dei Padri Somaschi, e alle 8 dal parroco di Vercurago don Andrea Pirletti. La celebrazione eucaristica delle 9 verrà invece officiata dal prevosto di Lecco monsignor Davide Milani. Alle 10.30 solenne concelebrazione in basilica (nella foto) presieduta da padre Franco Moscone, somasco, Arcivescovo di Mandredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, paese di Padre Pio. Alle 11 verrà celebrata messa anche alla Valletta, presieduta da padre Paolo Bruschi. Alle 15.30 Canto dei secondi Vespri e alle 17 messa e reposizione dell'Urna, presieduta da monsignor Angelo Riva. Nel pomeriggio di sabato si terrà invece la tradizionale benedizione dei bambini, seguita in oratorio dallo spettacolo di marionette della Compagnia La Fabiola. Domenica 10 febbraio Festa Votiva alla Valletta: alle 11 messa officiata da padre Fausto De Bernardi e alle 15 supplica al Patrono degli Orfani.

A Somasca sono attesi migliaia di fedeli: la ricorrenza di San Girolamo è infatti una delle più sentite non solo in provincia di Lecco, ma anche a livello regionale. Grande infatti la devozione per quel soldato della Repubblica Veneta, nato nel 1486 nella Terra di San Marco, che dopo la liberazione dal carcere a seguito di un miracolo di Maria, si trasferì in valle San Martino per aiutare i poveri e gli ultimi, a partire dalla gioventùà abbandonata, seguendo così l'esempio caritatevole di Cristo.

Mostre e iniziative culturali, coinvolti artisti e scuole

Nelle frazione di Vercurago sono in corso anche interessanti iniziative culturali. Presso i locali di via Fredda si tengono tre esposizioni: 1) Mostra personale di Giambattista Stefanoni, scultore, ritrattista classico e modellatore; 2) Mostra personale di Paola Galli, lavori artistici di ricamo; 3) Mostra collettiva di quadri a olio e acquarelli. Presso il chiostro delle Suore Orsoline: 1) Mostra di disegni e grafica eseguiti dagli alunni della scuola media Kolbe e Caterina Cittadini; 2) Mostra di articoli artigianali delle missioni estere. Da non dimenticare infine la pesca di beneficienza per i restauri del santuario e la sottoscrizione a premi.