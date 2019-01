Temi educativi e ruolo dei genitori, incontro con il Chicco di grano

Nuovo incontro dedicato a temi educativi insieme all'associazione "Il Chicco di Grano" di Vercurago. Come ricordato dalla coordinatrice Laura Cereda, si tratta del secondo appuntamento del cammino "La famiglia tra speranze e timori".

Nuovo percorso di confronto educativo insieme al Chicco di Grano

L'iniziativa si terrà giovedì 17 gennaio alle 20.45 all'oratorio di Sala, in via Santi Cosma e Damiano a Calolziocorte. Come relatori interverranno la dottoressa Manuela Tomisich (Psicologa e psicoterapeuta, docente della Facoltà di Psicologia - Università Cattolica di Milano) e il maresciallo Fabio Marra (Comandante della Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte) che proporranno alcune riflessioni sul tema “Il conflitto, maternità e paternità tra luci e ombre”. Tutta la cittadinanza è invitata, in particolare genitori, educatori e insegnanti.