Wild Circle, arte contemporanea a Villa Manzoni di Maggio

Arsprima, associazione per la promozione delle arti contemporanee, in collaborazione con Scuola Dadà diretta da Anna Podestà inaugura una serie di interventi di arte contemporanea all’interno dello spazio di Villa Manzoni a Maggio (frazione di Cremeno) in Valsassina. "Wild Circle" - questo il titolo del progetto - nasce da un’idea di Cristina Gilda Artese «ed è finalizzato - spiegano gli organizzatori - a un pubblico eterogeneo con lo scopo di avvicinare adulti, bambini e famiglie ai concetti, agli ideali e ai valori di bellezza e natura attraversando l’arte e partendo da un approccio vivo, originale, senza sovrastrutture, della vita urbanizzata per ritrovare la propria dimensione rousseauiana di bambino selvaggio».

La Scuola Dadà, ora sede di un Asilo nel Bosco, accoglierà con una periodicità bimestrale a partire da ottobre 2018 una serie di progetti “site specific” dedicati al tema Arte e Natura con l’intento di avvicinare i bambini alla natura e alla naturalità del vivere all’aperto e dei fattori esperienziali legati al vivere a contatto con la natura. Agli artisti coinvolti viene proposto di liberare il senso creativo e di dare vita ad opere con il fine di raccontarsi come parte integrante della natura e di un universo vivo.

A Francesca Manetta, l’onore e l’onere di illustrare al pubblico questo universo attraverso l’installazione dal titolo “Eternity is a state of mind wild”. Un grande cuore albero realizzato in legno carta e polvere di terra. L'inaugurazione si terrà sabato 13 ottobre alle 16 a Villa Manzoni di Maggio. La mostra resterà aperta fino al 30 novembre, l'ingresso è libero.