Missaglia: "Monastero H 12", concerto da Guinness di 12 ore

Un concerto da 12 ore ininterrotte di musica cantata da 13 cori diversi, più di 100 brani di genere pop, jazz, rinascimentale, sacro, liturgico, popolare, etnico, folcloristico. L'eccezionale evento si terrà domenica 9 giugno dalle 10 alle 22 presso l’ex Convento di Santa Maria della Misericordia a Missaglia.

Sarà un concerto da guinness, con oltre un centinaio di brani celebri di De André, Guccini, Branduardi, Vecchioni, Dalla, Daniele, Concato, Paoli, Goggi, Gazzé, Matia Bazar, Beatles, Stevie Wonder, Nat King Cole, Toto, Bee Gees, Cyndi Lauper, Annie Lennox, Abba, Mozart, Rachmaninov, Kodály, Frisina, De Marzi e molti altri, interpretati da 13 formazioni corali del territorio.

Questi i numeri della kermesse da record "Monastero H 12", giornata di sensibilizzazione alla musica corale organizzata dal Comune di Missaglia e dal Centro Ricreativo Corale della Brianza diretto da Pasquale Amico.

«L'antico luogo di fede, oggi sconsacrato - spiega il maestro Amico - è diventato punto di riferimento per notevoli attività culturali. L'interesse strategico che ruota attorno a questo monumento è molto forte e il Centro Ricreativo Corale della Brianza, conscio di questa importanza, ha proposto all'Amministrazione comunale lo svolgimento di una kermesse musicale di forte impatto».

Nel corso del "concertone" sarà possibile ascoltare praticamente ogni sorta di genere musicale e quasi ogni tipologia di formazione vocale, dal coro maschile al misto, dagli adolescenti ai senior, che si esibiranno sia a cappella sia accompagnati. Grazie all'Amministrazione comunale, sarà inoltre possibile usufruire di una visita gratuita e guidata del complesso monastico, sia al mattino sia al pomeriggio. Si potrà anche accedere a un aperitivo a buffet, sempre offerto dal Comune di Missaglia. La sera invece ci sarà un apericena su prenotazione.

Il programma completo

Ore 10:00 | Laboratorio “Voci D’Argento” C.R.C. (Maresso di Missaglia) “Gli Anni ‘70” – Brani di A. Branduardi, F. Guccini, G. Paoli, Le Orme, F. De André, R. Vecchioni, M. Fabrizio, U. Balsamo, L. Dalla, Delirium

Ore 10:50 | Coro Aldeia (Castello Brianza) “Il Mattino” – Brani di L. Molfino, A. Sormani, G. P. Palestrina, H. L. Hassler, F. Sacchi, B. Bettinelli, W. A. Mozart, S. Rachmaninov, P. W. Stopford

Ore 11:45 | Corale Santa Cecilia (Maresso Di Missaglia) “A Pranzo Con Frisina” – Brani di M. Frisina

Ore 12:15 Visita Guidata Monastero

Ore 12:45 Aperitivo a buffet offerto dall'Amministrazione Comunale

Ore 13:45 | Laboratorio “Voci Viola” C.R.C. (Maresso Di Missaglia) “Già Cantai: programma di musica rinascimentale” – Brani di J. Arcadelt, J. Dowland, G. D. Da Nola, O. Vecchi, F. Azzaiolo, J. Desprez

Ore 14:25 | Laboratorio “Voci Rosse” C.R.C. (Maresso di Missaglia) “Pop Internazionale A Cappella” – Brani di The Turtles, K. Jenkins, D. Fogelberg, The Beatles, M. Gazzé, S. Wonder, Tears For Fears, Yazoo, M. Oldfield, E. Rabbit

Ore 15:25 | Coro Santa Felicita (Casatenovo) “Musique SacrÉE Ou SacrÉE Musique?” – Brani di O. Pitoni, G. Aichinger, T. L. G. Da Viadana, L. Molfino, L. Mozart, G. Rossini

Ore 16:10 Visita Guidata Monastero

Ore 16:40 | Coro Delphum (Dervio) “Acqua Azzurra, Montagne Verdi” – Brani di G. De Marzi, V. Carniel/L. Santucci, A. Di Jorio/L. Illuminati

Ore 17:20 | Coro M.T.I. (Maresso Di Missaglia) “La Musica Leggera degli anni ‘80” – Brani di Toto, Extreme, M. Nascimento, L. Goggi, C. Lauper, A. R. Rahman

Ore 18:10 | Coro San Biagio (Monza) “Vultum Tuum: Mille anni di Musica Corale Sacra” – Brani di D. Placensis, G. Animuccia, G.P. Da Palestrina, J. De Berchem, Z. KodàLy, J. Arcadelt, J. Busto, M. Duruflè, N. Kedrov, M. Lauridsen, O. Gjeilo, L. Molfino, K. Nistedt, J. E. Moore

Ore 18:50 Apericena Su Prenotazione (12 €) Chiamare Donatella Diacci Al 336 6169930

Ore 19:50 Laboratorio “Voci Verdi” C.R.C. (Maresso Di Missaglia) “Dall’Africa All’America” – Brani di L. Dalla, E. Botbol, H. D. Loes, The Chordettes, M. Travis, Everly Brothers, Bee Gees, B. Strayhorn

Ore 20:30 Terzetto Femminile “Sorelle Galluccio” (Maresso di Missaglia) “Musica Al Femminile” – Brani Di E. Fitzgerald, D. Springfield, A. Franklin, Katrina And The Waves, The Bangles, M. Martini, K. Perry, C. Cabello

Ore 21:00 Quartetto Maschile “Quarti di Tono” (Maresso Di Missaglia) “Sounds Of America: Il Barbershop” – Brani Di A. Geibel, T. Morse, T. Jackson/E. V. Alstine, S. Brooks, G. O’Hara, B. Lowe, C. Mangiaracina, H. V. Tilzer, J. Norworth, The Beach Boys

Ore 21:30 Gruppo Vocale “I-Vox” (Maresso di Missaglia) “Dal Jazz Al Pop” – Brani Di Abba, Toto, R. Parker Jr., A. Menken, P. Daniele, F. Concato, Matia Bazar, A. Lennox, N. K. Cole, D. Ellington