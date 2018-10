Gita ai mercatini natalizi di Santa Maria Maggiore

Il Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana organizza per sabato 8 dicembre 2018 una gita a Santa Maria Maggiore in provincia di Verbano Cusio-Ossola, in occasione dei tradizionali mercatini natalizi.

Giunti alla ventesima edizione, i mercatini si svolgeranno nel centro storico e ospiteranno anche quest'anno una varietà di prodotti in grado di accontentare i gusti di tutti. Presepi artigianali, candele, cucito creativo e ricami, vetri e porcellane dipinti a mano, decorazioni e addobbi natalizi, tradizionale artigianato in legno, specialità gastronomiche di alta qualità, casette e decorazioni in legno e pietre locali e molto altro ancora. Una caccia al regalo davvero ricca, lungo le caratteristiche stradine lastricate e le intime piazzette, incorniciate dalle vette innevate e dalle luci natalizie che abbelliranno ogni angolo di Santa Maria Maggiore.

Il borgo, come ogni anno, accoglierà oltre 200 espositori, protagonisti del mercatino natalizio più suggestivo di tutto il Piemonte e ormai tra i più grandi e visitati di tutta Italia.

Giornate all'insegna dello shopping pre-natalizio, alla scoperta della gastronomia di montagna e della tipica architettura, anche grazie agli allestimenti semplici ed eleganti che impreziosiranno vie e piazze del borgo alpino. Ad accompagnare il percorso dei visitatori ci saranno le suggestive stufette ricavate nei tronchi d'abete, una tradizione che affascina e riscalda nelle fredde giornate del Ponte dell'Immacolata. Ma anche tante golosità, come il profumato vin brulè, il corroborante caffè vigezzino, i golosissimi stinchéet, gustose caldarroste e piatti tipici da assaporare nei tanti punti ristoro ospitati nel centro storico.

Moltissimi saranno gli appuntamenti collaterali nelle vie e piazze del paese durante la giornata, oltre ad attività ricreative per i più piccoli all'interno del Vecchio Municipio. Inoltre, gli artigiani locali apriranno le porte delle proprie botteghe, permettendo a tutti di entrare in contatto con le tradizionali lavorazioni di questa valle.

Imperdibili le visite al celebre - e unico in Italia - Museo dello Spazzacamino e all'eccezionale pinocoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, vero scrigno dei tesori artistici della "valle dei pittori".

A organizzare è il Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana. La gita avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e la quota di partecipazione è di 29 euro, 27 euro per gli iscritti al Comitato Gemellaggi (16 euro per i minori di 15 anni), e sarà raccolta entro il 1° dicembre all'Ufficio Segreteria del Municipio. La quota non include i pasti ma solo il trasporto che sarà effettuato in autobus dal parco Ulisse Guzzi alle ore 7 (ritrovo 6.45) con rientro previsto per le ore 20.30 circa.