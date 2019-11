Natale ad Abbadia Lariana: le iniziative

Tanti gli appuntamenti in programma ad Abbadia per il periodo natalizio (sotto, il programma completo). Si parte il 1° dicembre con il lancio dei palloncini in oratorio e l'inaugurazione del calendario dell'Avvento da record. Non mancheranno laboratori e proiezioni di film, gite e mercatini.

Il 18 dicembre presentazione del libro dell'autrice Linda Spandri "Il mondo-di-sotto" per poi proseguire con spettacoli teatrali, concerti e festa di Capodanno.

Le iniziative sono frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, associazione Fuoriclasse, oratorio "Pier Giorgio Frassati", biblioteca civica, commercianti, imprese, bed and breakfast e case vacanze che hanno contribuito per le luminarie natalizie, volontari impegnati nell'allestimento.