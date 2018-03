"Abbracci di Primavera" - domenica 18 marzo - in centro Lecco. Un evento "improntato sulla fiducia, ovvero la più alta forma di amore".

"L'idea è molto semplice - spiegano gli organizzatori - incontrarsi in piazza, in strada, al mare, in campagna, in montagna, al centro commerciale o in un qualsiasi luogo pubblico e abbracciare. Mi piacerebbe considerarlo un modo per accorciare le distanze tra tutti noi. Quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, non gli guardi il colore della pelle, non ti interessa la sua religione, sesso, ma abbracci e basta, chiunque esso sia. È quindi forse il modo più bello, onesto e sincero per ritornare ad essere umani".

Per partecipare basta presentarsi in Piazza XX Settembre, dalle ore 14.30, con un cartello con scritto "Abbracci Gratis" o "Abbracciami" ed un foulard: bendarsi è facoltativo, ma consigliato!