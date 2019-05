Documentario "Ad ogni costo": serata di presentazione

Giovedì 30 maggio, alle 20.45, presso l'istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, l'Associazione volontari Caritas Lecco, Progetto Meticciare e Vostok Pictures invitano all'incontro di presentazione del documentario in lavorazione Ad ogni costo - vite in cammino per un futuro migliore del regista Jurij Razza (nella foto).

Potrebbe sembrare surreale, in un mondo globalizzato e sempre più multiculturale, che ha accesso alle informazioni come mai prima d'ora, mettere in discussione oggi le motivazioni che spingono le persone a lasciare le loro terre d'origine. Eppure a dominare è sempre di più un clima di paura, di pregiudizio e di pericoloso odio. Un clima in cui a farne le spese sono soprattutto i più indifesi.

La serata sarà l'occasione per raccontare di questa esperienza, attualmente in fase di montaggio, incentrata sul tema dei migranti e per rendere partecipi dei prossimi passi che porteranno a completarla nei prossimi mesi. Un progetto fatto di volti, di storie e di umanità. Un progetto nato dalla necessità di favorire il dialogo e l'intercultura.

La serata sarà presentata da don Marco Tenderini. Parteciperanno il regista Jurij Razza, insieme ad Angela Missaglia e Martina Locatelli della Caritas di Lecco, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del progetto. In occasione di questo incontro verrà presentato anche il crowdfunding per contribuire al progetto. La serata è aperta a tutti e ad ingresso libero.