AggratisFest! Tornei

AGGRATIS FEST! Mi metto in gioco con te!

(Un pomeriggio di tornei sportivi in piazza)

All’interno dell’iniziativa “AGGRATIS!" (campo di volontariato per studenti) l’ACS - Azione Cattolica Studenti è lieta di invitare tutta la cittadinanza a un momento di festa insieme: un pomeriggio di tornei sportivi in piazza Garibaldi a Lecco, organizzati in collaborazione con il Csi Comitato Di Lecco!

Il programma

ore 15.30 | registrazione squadre

ore 16.30 | inizio tornei di BASKET e PALLAVOLO e dimostrazioni sportive

ore 19.30 | premiazione delle squadre vincitrici



Per partecipare ai tornei

Comporre una squadra di minimo 3 / massimo 6 giocatori.

La squadra potrà scegliere se partecipare al torneo di BASKET, oppure al torneo di PALLAVOLO.

La squadra deve iscriversi ai tornei (vedi sotto) e presentarsi all'evento al momento della registrazione squadre per confermare la propria presenza.

Per iscriversi ai tornei

Ogni squadra deve inviare una mail all'indirizzo:

pomeriggiosportivo@gmail.com

torneo a cui si vuole partecipare / nome squadra / cognome e nome componenti della squadra / segnalare se presenti componenti minorenni

(Esempio: torneo di BASKET / squadra TALDEITALI / Pallino Pinco; Tizio Caio; Tizio Sempronio / sono presenti minorenni)

Modalità di gioco

Ogni squadra potrà giocare più partite, per un minimo di due.

Il numero di partite e la modalità di gioco (a tempo o a punti) verranno stabilite in base al numero delle squadre partecipanti al torneo.

La partecipazione ai tornei è gratuita

Sarà possibile lasciare un'offerta a sostegno del progetto di solidarietà (attivo sul territorio lecchese) a cui verrà devoluto il ricavato del nostro Campo di volontariato.