Assemblea elettiva dell'Aido il prossimo 21 febbraio alle ore 20.30 alla Sede Sociale Aido Comunale Lecco in via Aldo Moro 4.

Nella riunione verrà presentato il bilancio sociale delle attività, rendendo così partecipi di quanto il gruppo abbia contribuito alla diffusione del tema della donazione. Si provvederà inoltre a nominare i nuovi membri del Consiglio direttivo e Revisori dei Conti. Chi fosse intenzionato a presentare la propria candidatura per il Consiglio direttivo o per il Collegio dei Revisori dei Conti, lo potrà espletare in tale sede.