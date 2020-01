"Nutri la salute", incontro Aido a Monte Marenzo

Doppio appuntamento venerdì sera 7 febbraio per l'Aido di Monte Marenzo. Alle ore 19.45 in sala civica si terrà l'assemblea elettiva dell'associazione. Dopo la relazione del presidente uscente Maria Cristina Rondalli e il confronto sul bilancio si passerà alla votazioni interne e alle nonime dei delegati per il provinciale.

Subito dopo, alle 21, avrà inizio l'incontro dal titolo "Nutri la salute: proteggi i tuoi organi con una dieta equilibrata". Interverrà la dottoressa Cristina Grande, dietista presso la Asst Settelaghi - Varese e collaboratrice del periodico di cultura sanitaria "Prevenzione oggi". L'iniziativa è promossa dal gruppo Aido intitolato a Dosolina Ravasio, con il sostegno dell'Amministrazione comunale di Monte Marenzo. Tutta la cittadinanza è invitata.