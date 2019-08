Air Show a Varenna: le Frecce Tricolori pronte a dare spettacolo sul lago

Varenna e i comuni del lago si preperano per applaudire le Frecce Tricolori. La Pattuglia Acrobatica Nazionale regalerà infatti emozioni al pubblico lecchese e comasco solcando il cielo del lago sabato 28 e domenica 29 settembre. Il momento clou si terrà domenica dalle 12 alle 12.30, ma la due giorni proporrà, a corollario, un ricco carnet di appuntamenti altrettanto imperdibili, come illustrato dall'Ufficio stampa del "Centro Lago di Como Air Show".

I promotori

Promotori e organizzatori della manifestazione sono l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Manzoni e l’Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo (AOT), in stretta sinergia con l’Aeronautica Militare e in collaborazione con l’Aeroclub di Como, senza dimenticare l’apporto e il sostegno di enti pubblici, volontari e soggetti privati.

«Le evoluzioni acrobatiche mozzafiato delle leggendarie Frecce Tricolori, la straordinaria bellezza del territorio lariano, tra i più amati e conosciuti a livello internazionale, con i suoi monti sorgenti dalle acque, e la possibilità, pressoché unica, di ammirare i Jet anche dall’alto, in una cornice dal fascino maestoso - spiegano i promotori - Un connubio perfetto, che promette di rendere memorabile lo spettacolare evento “Centro Lago di Como Air Show”, in calendario sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 a Varenna, in provincia di Lecco».

L’esibizione, 20 minuti di pure emozioni, avrà come protagonisti assoluti i dieci piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, che incanteranno ed entusiasmeranno il pubblico con una vera e propria sinfonia di figure aeree, frutto di perizia, addestramenti e straordinarie abilità.

«L’area di sorvolo individuata si colloca in un ideale rettangolo di 4x2 chilometri fra Varenna, Bellagio, Menaggio e la Tremezzina - aggiungono gli organizzatori - una sorta di ampio proscenio dominato dalle acque blu del lago e dall’azzurro del cielo che, a conclusione del programma, come da tradizione, si colorerà di bianco, rosso e verde, con le splendide montagne lariane dei due “rami” a fare da corona».

Migliaia le persone attese sul litorale di Varenna, così come nei molteplici punti panoramici limitrofi, oltre che sulle rive delle località rivierasche della sponda comasca del Lario. Il “Centro Lago di Como Air Show” ha però in serbo molte altre sorprese.

Il programma nei dettagli

Si inizia sabato 28 settembre, dalle 10.30 alle 12, con le prove degli aerei acrobatici CAP 231 e CAP 231 DS. Dalle 12 alle 12.30 della stessa giornata, a compiere le prove sarà invece la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Domenica 29, dalle 10.30 alle 12, spazio alle performance dei CAP 231 e CAP 231 DS, alla dimostrazione di soccorso in acqua dell’elicottero SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare e agli ammaraggi degli idrovolanti dell’Aeroclub di Como, per poi lasciare l’intera scena ai Top gun delle Frecce.

Imponente la macchina logistica e organizzativa, che vede il coinvolgimento di istituzioni, forze dell’ordine, protezione civile, vigili del fuoco e autorità sanitarie della provincia lecchese, preposti a garantire la massima sicurezza allo svolgimento dell’evento. Fondamentale sarà in tal senso il ruolo dell’unità di coordinamento e controllo allestita presso l’Imbarcadero di Varenna.

Il count down è dunque partito. Tra un mese esatto, nei cieli del Centro Lago, risuonerà il sibilo e poi il boato dei motori delle Frecce, una grande famiglia composta da piloti formidabili, ma anche da un team di tecnici e specialisti che lavora quotidianamente dietro le quinte, per rinnovare, a ogni esibizione in Italia e nel mondo, un esempio di eccellenza tutta tricolore.

(Nelle foto sotto una veduta di Varenna immortalata da Alberto Locatelli e un'immagine delle Frecce Tricolori tratta dal sito dell'Aeronautica Militare).

Gallery