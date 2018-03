Al "Giglio" le letture dei "Promessi Sposi" dedicate agli anziani

Alcune delle pagine più emozionanti dei Promessi Sposi sono state protagoniste in un incontro che si è tenuto al centro comunale anziani "Il Giglio". Protagonisti delle letture Irene Riva, Gianfranco Scotti e Umberto Cogliati. Tre dei venticinque narratori raccolti in gruppo nato un anno e mezzo fa. Scopo dell’iniziativa è quello di far sentire l’amore di questo romanzo di Alessandro Manzoni, nato e descritto nel territorio del capoluogo risalente al 1818 quando il Gran Lombardo lasciò la sua villa del Caleotto verso Milano.

Nel racconto di una parte di un romanzo la bellezza dell’opera iniziata proprio da “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...”. Anche l’incontro di Don Abbondio con i Bravi di don Rodrigo, "L’Addio monti..." e altri momenti dei Promessi Sposi hanno reso felici gli anziani, presenti per qualcosa di nuovo com'è stata la lettura da parte dei tre narratori lecchesi, che nel corso dell’appuntamento hanno dato notizia che nel prossimo mese di ottobre saliranno sul palco teatrale.

«Siamo stati contenti di quest’incontro, ancora di più perché si è tenuto a Pescarenico, in un luogo a fianco della chiesa parrocchiale tanto cara a Padre Cristoforo», hanno detto i narratori al termine della lettura.