Al Lavello Festa della donna con la poesia di Neruda

La poesia di Pablo Neruda al Lavello per celebrare la Festa delle donne. Questa la scelta del Comune di Calolziocorte che in occasione della ricorrenza dell' 8 marzo propone l'iniziativa "Come la primavera con i ciliegi, Neruda canta le donne". Letture e recitazioni saranno proposte da Vincenza Pastore, Mauro Re Dionigi e Luca Visconti, con accompagnamento musicale di Filippo Urbano.

L'appuntamento è per venerdì 8 marzo alle ore 21 presso la sala conferenze del monastero di Santa Maria del Lavello. L'iniziativa nasce in collaborazione con "Stradestorie". L'ingresso è libero.

Gallery