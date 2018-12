Al Lavello il presepe di carta della tradizione bergamasca. E si replica con i mercatini

Ottimo esordio per i mercatini e il presepe in carta della tradizione bergamasca allestito al Lavello. L'iniziativa, proposta nel complesso religioso in riva all'Adda a Calolziocorte, è stata organizzata dal "Centro culturale Il Lavello". Il pubblico potrà apprezzare anche nei prossimi giorni, e fino al 20 gennaio, la natività di carta collocata sotto i portici, tra il santuario e la cascina. Domani, domenica 9 dicembre, verranno invece replicati i mercatini.

«Da molti anni proponiamo riproduzioni di presepi di carta realizzati da artisti della tradizione lombarda, altoatesina, europea in genere o di famosi artisti come Francesco Londonio e Giuseppe Carsana - spiega Danila Colombo a nome dell’associazione del Lavello - Quest’anno si cambia, si gioca in casa e si realizza un presepio d’ispirazione bergamasca. I personaggi sono i contadini che faticavano nei campi, che allevavano qualche animale nella stalla o nel cortile e che mangiavano i prodotti della loro campagna. Il presepio, suddiviso in sei scene, sarà ambientato sotto il portico del santuario e della cascina che oggi ospita una nota osteria, ma una volta era la cascina dei contadini che lavoravano per il Monastero del Lavello. Il Lavello è lo stesso luogo dove dal XVI secolo si teneva il primo mercato di primavera che abbiamo riproposto per dieci anni con il nome di “Fèra di cavagnöi”, era un importante momento per la vendita dei prodotti della campagna e di attrezzature per la terra e questo presepio con le sue figure, anche se riportate al XX secolo, ce lo ricorda».

La maggior parte dei personaggi sono tratti dal presepio di carta di Claudio Mattei, presepista-artista dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Ponte San Pietro integrate da alcune figure proposte dai volontari del “Centro culturale Il Lavello” per meglio completare le sei scene in cui verrà suddiviso il presepio.

Il mercatino con originali oggetti realizzati o dipinti a mano dagli amici del Centro culturale Il Lavello verrà replicato anche domani, domenica 9 dicembre dalle 10 alle 18.30.