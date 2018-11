Al via la maratona Telethon con il sostegno della campionessa Arianna Fontana

Prendono il via domani, sabato 3 novembre, gli oltre 50 eventi in programma nella nostra provincia a sostegno della ricerca medico-scientifica contro le malattie genetiche. La maratona Telethon targata Lecco riparte per la sua 27esima edizione andando a caccia di nuovi record nazionali dopo quelli registrati negli anni passati. La chiave per ottenere questi grandi risultati - come ricordato da Gerolamo Fontana, Angelo Fontana e Renato Milani nella conferenza stampa di presentazione - consiste nell'impegno e nella capacità di fare rete di tante associazioni e comuni del territorio, senza dimenticare la generosità dei lecchesi.

Testimonial di Telethon Lecco 2018 è la campionessa valtellinese Arianna Fontana, fuoriclasse del pattinaggio short track vicnitrice di ben 8 medaglie in quattro Olimpiadi imvernali. La foto del manifesto che la ritrae insieme a Fabrizio Fontana e a Kastriot Bulica è stata scattata da uno dei grandi sostenitori Telethon, il bravissimo fotografo calolziese Giorgio Toneatto. "Con Arianna Fontana alziamo la bandierà della solidarietà" è il motto di questa edizione.

Moltissime, dunque, le iniziative in calendario da domani fino a sabato 22 dicembre, tutte ben illustrate sui volantini della maratona Telethon - Uildm. Iniziamo a ricordare le prime due in programma proprio sabato 3 novembre. 1) Valmadrera, ore 21, chiesa Santo Spirito, rassegna di "Canti e incantamenti della montagna", terza edizione intitolata a Leonardo Baldinu con la partecipazione dei cori: Coro Grigna, Coro Valsassina, I Vous de la Valgranda, allievi Nuova Scuola Musicale Todeschini. 2) Calolziocorte, oratorio Foppenico, ore 21: Foppenico for Telethon, canzoni e musica per una vita migliore con il gruppo P.R.M. Live & Friends.

Nei prossimi giorni prenderà il via anche il torneo di calcetto in collaborazione con il CSI di Lecco che si svolgerà a novembre e e dicembre nella palestra comunale di Carenno. Si riparte poi sabato 10 da Mandello.