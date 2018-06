Alla scoperta del Cammino di Santiago

Nuove iniziative di grande interesse culturale al convento di Santa Maria La Vite di Olginate. Nei prossimi giorni prenderanno infatti il via gli appuntamenti letterari organizzati dall’associazione Santa Maria La Vite - Giuditta Podestà e dall’assessorato alla Cultura di Olginate. Mercoledì 27 giugno alle 20.45 nel chiostro del convento interverrà la scrittrice Maria Luigia Longo per presentare in anteprima la sua ultima fatica dal titolo “I Segreti di Dalia”, un romanzo di luoghi e relazioni indissolubilmente legati tra loro ambientato in Basilicata. La serata sarà accompagnata dalla musica del duo Milani Zambonini.

«Mercoledì 4 luglio alle 20.45 nella Sala della Conchiglia sarà di scena un’altra scrittrice, Enrica Mambretti che con i suoi due volumi “In Cammino verso Santiago” e “Paso Doble sul Cammino di Santiago” descriverà e mostrerà al pubblico con proiezioni il suo viaggio in due ottiche differenti - fa sapere Emanuela Rossi a nome degli organizzatori - Quella del turista, che viaggia con lo scopo di “vedere” qualcosa, e quella del pellegrino, che percorre il Cammino di Santiago con lo scopo di “cercare” qualcosa. L’autrice percorre più di 800 chilometri, in continuo dialogo con se stessa, col paesaggio che scorre davanti ai suoi occhi e con le persone che incontra lungo la strada. In Paso Doble Enrica Mambretti calca nuovamente le strade assolate, partendo questa volta dal Portogallo. Non mancherà il tempo per le domande del pubblico». Mercoledì 11 luglio alle 20.45 sarà invece presente, sempre nella suggestiva cornice del convento di Santa Maria La Vite, il giovane scrittore Mattia Conti con il suo ultimo libro “Di sangue e di ghiaccio - Una storia d’amore e di follia, un’avventura nella società dei Diversi”, romanzo d’esordio del vincitore del Premio Campiello Giovani 2011. Da segnalare infine che venerdì 6 luglio alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Soldato mulo va alla guerra” con gli attori del Teatro degli Acerbi inserito nella rassegna teatrale “I Luoghi dell’Adda”. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito dell’associazione.