Alla scoperta del cielo primaverile

Tornano le osservazioni alla terrazza dell'Eremo del Monte Barro!



Tre appuntamenti imperdibili con Loris Lazzati del Gruppo Astrofili DEEP Space che risponderà a tutti i nostri dubbi e ci accompagnerà alla scoperta del cielo di primaverile.

sabato 6 aprile sabato 13 aprile domenica 12 maggio



Ritrovo alle 20.30 presso l'Ostello Parco Monte Barro per un'introduzione alla serata nell'accogliente sala camino. Poi ci sposteremo poi in terrazza per osservare con i telescopi, messi a disposizione dal Gruppo Astrofili DEEP Space, il cielo e le sue meraviglie accompagnati da due esperti.



Il costo dei singoli eventi è di 15 euro a persona per gli adulti e di 8 euro per i bambini. Prenotazione obbligatoria entro il 31 marzo.



Per info e prenotazioni: 0341-540512 | info@ostelloparcobarro.it



Minimo partecipanti 10 - massimo 20.



Gli incontri potrebbe essere rimandati o cancellati causa maltempo.