Altri Percorsi 2019: il programma integrale

Mercoledì 8 maggio, ore 21

Cineteatro Palladium - Altri Percorsi 2019

ESSERE LEONARDO DA VINCI

UN’INTERVISTA IMPOSSIBILE

drammaturgia, regia e interpretazione

Massimiliano Finazzer Flory

produzione Movie & Theater

Attraverso la forma dell’intervista impossibile, condotta da Gianni Quillico e Jacopo Rampini, Finazzer Flory, nei panni di Leonardo, ripercorre i principali avvenimenti della vita, arte e poetica dell’artista: dall’infanzia alle attività in campo civile e militare, fino ad arrivare alla pittura e al rapporto tra questa e la scienza, la scultura, la musica. La recitazione è in lingua rinascimentale e la drammaturgia è costruita su testi originali di Leonardo da Vinci.

Mercoledì 15 maggio, ore 21

Cineteatro Palladium - Altri Percorsi 2019

THE YORICKS

produzione Teatro Tascabile di Bergamo

La nuova creazione del TTB è uno spettacolo sul “grado zero” del teatro, cioè il riso. Insieme al riso viene a far parte del “grado zero”, sia pure nella sua variante comica, una spolverata di paura della morte. Lo spettacolo, pensato come un surreale circo dell’anima, è una dedica al mito dei clown del passato, da Foottit et Chocolat ai Fratellini, al grande Charlie Rivel, ai Fratelli Colombaioni (i celebri clown di Fellini).

Mercoledì 22 maggio, ore 21

Cineteatro Palladium - Altri Percorsi 2019

SPARLA CON ME

regia e interpretazione Dario Vergassola

produzione Mismaonda

Sul palco Dario Vergassola accompagnato dalla sua chitarra, è una vera valanga di battute. Un momento ricco di risate, freddure e musica, che però nasconde sotto, per tutto il tempo, una malinconia e un amore per la propria terra davvero immensi. Uno spettacolo semplice nella sua composizione ma incredibilmente ritmato, come solo la parlantina "vergassoliana" può rendere.

Mercoledì 29 maggio, ore 21

Cineteatro Palladium - Musica in Scena 2019

ENRICO RUGGERI

ACOUSTIC TOUR 2019

Enrico Ruggeri, voce Paolo Zanetti, chitarra Davide Brambilla, fisarmonica e tromba Francesco Luppi, pianoforte e tastiere produzione Joe & Joe Enrico Ruggeri si esibirà in tutta Italia per presentare dal vivo il nuovo album “Alma”. Il cantautore, che in questi 40 anni di carriera ha affondato le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop, senza mai rinunciare alla melodia, torna con nuovi brani. Ruggeri sarà accompagnato da un trio di musicisti in versione acustica.

Mercoledì 5 giugno, ore 21

Cineteatro Palladium - Musica in Scena 2019

MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI

Juan Carlos “Flaco“ Biondini, voce e chitarra

Vince Tempera, pianoforte

Antonio Marangolo, sax

Pierluigi Mingotti, basso

Ivano Zanotti, batteria

produzione JM

Musici di Francesco Guccini è il progetto proposto dai musicisti storici del Maestrone modenese, da sempre al suo fianco in centinaia di concerti. Il concerto si propone di dare continuità e valore a un patrimonio musicale e poetico immenso. Dopo il ritiro dalle scene di Guccini, si tratta della più emozionante occasione di rivivere le sue canzoni nella diretta testimonianza di chi, per decenni, le ha portate sulle scene e nelle nostre vite, accanto a lui.

FUORI ABBONAMENTO

Sabato 15 giugno, ore 21

Hotel NH Lecco Pontevecchio - Via A. Visconti, 84

SAGA SALSA

regia, Aldo Cassano

drammaturgia, Silvia Baldini

con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli

produzione Qui e Ora Residenza Teatrale

Il cibo e la tavola accompagnano le nostre vite da sempre, sono indice del nostro benessere e delle nostre relazioni sociali, raccontano i nostri desideri e le nostre paure. Saga salsa è memoria di famiglia, è calarsi nel quotidiano delle vite per leggerle attraverso il culto del cibo. Attorno a un tavolo, fra una portata e l’altra, tre donne, tre generazioni diverse, una nonna, una mamma e una figlia, a parlare delle loro vite. Tre donne che mettono in tavola il passato e il presente in una cena da gustare, ma anche da vedere e ascoltare, una cena in cui tutti i sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto da consumarsi non è fatto solo di cibo ma anche di emozioni, sapori e storie. Lo spettacolo prevede una degustazione servita al tavolo.

INFORMAZIONI ACQUISTO BIGLIETTI

Lo spettacolo avrà posti limitati. Gli abbonati alla rassegna Altri Percorsi 2019 avranno diritto alla prelazione per l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonamento, da lunedì 1 aprile a mercoledì 15 maggio.

Le vendite dei biglietti per lo spettacolo saranno aperte a tutti da giovedì 16 maggio a mercoledì 5 giugno, salvo esaurimento posti. I posti al tavolo non saranno numerati.

I biglietti dello spettacolo si potranno acquistare online sul sito comune.lecco.it oppure presso la Biglietteria del Teatro della Società, negli orari di apertura.

Biglietti € 30,00 - ridotto € 22,00

Le riduzioni si applicano fino a 30 anni

Info biglietti: costi e dove comprarli

BIGLIETTI

€ 15,00 - ridotto € 7,00

Le riduzioni si applicano fino a 30 anni

ABBONAMENTI (5 spettacoli)

€ 60,00 - ridotto € 28,00

Le riduzioni si applicano fino a 30 anni

Spettacolo “Saga Salsa” € 30,00 - ridotto € 22,00

Prelazione per gli abbonati dall’ 1 aprile al 15 maggio.

VENDITA ABBONAMENTI

Online sul sito comune.lecco.it da lunedì 1 aprile, dalle ore 12

Biglietteria Teatro della Società da lunedì 8 aprile, dalle ore 14

VENDITA BIGLIETTI

Online sul sito comune.lecco.it da mercoledì 24 aprile, dalle ore 14

Biglietteria Teatro della Società da mercoledì 24 aprile, dalle ore 10

INFORMAZIONI

Gli spettacoli in abbonamento si svolgeranno presso il Cineteatro Palladium in via Fiumicella, 12 - Lecco.

I biglietti e gli abbonamenti acquistati online (non più di 4 per transazione) potranno essere ritirati presso la biglietteria del Teatro della Società negli orari di apertura o la sera stessa presso la biglietteria del Cineteatro Palladium. L’acquisto dei biglietti presso il Cineteatro Palladium potrà essere effettuato solo mediante pagamento in contanti. Il programma potrà subire variazioni per causa di forza maggiore.

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA SOCIETÀ

Sede

Teatro della Società - Piazza Garibaldi, 10 - Lecco

Orari di apertura

Lunedì ore 14 - 18 Mercoledì ore 10 - 14

La biglietteria rimarrà chiusa nei giorni festivi.

Contatti

teatro@comune.lecco.it

Tel. 0341 367289 (negli orari di apertura della biglietteria)

Tel. 0341 271870 - 0341 481140 (negli orari di ufficio)

