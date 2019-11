Il gruppo alpini Maggianico e Chiuso organizza, in vetta al monte Magnodeno, la trippata e fiaccolata dell'anta. Appuntamento per lunedì 23 dicembre 2019.

Alle ore 18 è previsto il ritrovo, con aperitivo, a Camposecco. Alle 18.30 avverrà la partenza della fiaccolata per la vetta del Magnodeno mediante l'utilizzo di torce elettriche. Alle 19.45 è previsto l'arrivo in vetta, dove ci sarà trippa per tutti.

E' gradita la prenotazione.

Per pronotazioni e informazioni:

Giancarlo 339 4806382

Domenico 389 9707308