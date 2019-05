Aperitivi in musica a Villa Gomes

Tornano a Villa Gomes gli ormai tradizionali Aperitivi in musica proposti dal Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” per salutare l’arrivo dell’estate con buona musica, drink e sfiziosità nella cornice del giardino della Villa.

Per due venerdì, 31 maggio e 14 giugno, all’ora del tramonto ci si potrà incontrare sulla terrazza monumentale e nel parco per gustare un generoso aperitivo e godere della musica conversando con persone unite dall’alchimia di arte e natura. I due eventi chiudono l’attività annuale dell’Istituto “Zelioli” e offrono un primo assaggio del Festival Jazz che il Comune di Lecco propone ogni estate.

Il primo appuntamento, dal titolo Aperitivo in Blues, va in scena venerdì 31 maggio alle ore 18.45. Protagonista musicale dell’evento è il Roberto Panzeri Quartet in formazione completa con l’organo Hammond di Cristiano Arcioni e la chitarra di Roberto Invernizzi e con una solida quanto poliedrica sezione ritmica con il basso di Andrea Quaglia e la batteria di Roberto Panzeri, entrambi docenti del Civico Istituto Zelioli. La serata sarà all'insegna di grandi classici del blues dagli albori del genere con la musica di Robert Johnson, Buddy Gay e Muddy Waters fino alle propaggini più moderne di Joe Bonamassa, Gary Moore e The Blues Brothers, capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Non mancheranno incursioni a sorpresa di giovani musicisti ospiti, compresi alcuni allievi della Scuola.

La collaborazione tra i componenti del Quartetto ha inizio nel 2000. Il gruppo condivide palchi e concerti, accompagnando numerosi artisti. L’impronta profondamente blues e funk li porta a sviluppare un repertorio che attinge dalle origini della musica afroamericana fino agli sviluppi contemporanei, con sfumature rock.

Oltre all’ascolto della musica, i partecipanti potranno godere di una ricca apericena a buffet preparata dagli studenti del CFP della Fondazione Clerici.

«Con questi due appuntamenti si conclude il Festival Jazz 2018/2019 proprio in vista dell'avvio della nuova edizione - spiega l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. Due appuntamenti promossi in collaborazione con la scuola civica di musica, impegnata non solo nella formazione dei giovani musicisti, ma anche nella valorizzazione e promozione della musica nel nostro territorio. Un'occasione per trascorrere due serate diverse in contesto unico».

«Gli aperitivi in jazz rappresentano una forma di fruizione della musica al passo coi tempi, una formula informale, ma al tempo stesso in una location esclusiva come Villa Gomes e il suo parco - sottolinea l'assessore all'istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi . Questa iniziativa, inoltre, consente ai giovani di esibirsi ed esprimersi con tutto il loro entusiasmo inseme a musicisti più esperti e affermati e permette agli studenti del CFP di sperimentare un'esperienza di sicuro interesse e valore per la loro formazione lavorativa».

La quota di partecipazione è di 12 euro. Prenotazione obbligatoria presso la segreteria della scuola inviando una mail all'indirizzo info@civicalecco.org oppure telefonando allo 0341 422782 dalle 14 alle 18.

Il secondo appuntamento, che si terrà venerdì 14 giugno, vedrà protagonista la Zelioli Jazz Band.