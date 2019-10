Comincia l'Apocalypse Week al Planetario. Una settimana dedicata alle catastrofi, tema che affascina irresistibilmente bambini e ragazzi, ma anche gli adulti. Un po' di goliardia per sdrammatizzare non mancherà, ma sarà anche l’occasione per una riflessione seria su un fattore determinante nella storia dell'Universo, nella storia della vita e purtroppo non così lontano dall'attualità. Anzi.

Si inizierà venerdì 4 ottobre, con un tema nuovo, poco conosciuto e invece assai intrigante: una volta al giorno, in media, i nostri telescopi installati nello spazio captano una sconvolgente esplosione proveniente sempre da grandissime distanze. Sono i gamma ray bursts, i lampi di raggi gamma, le radiazioni più mortali in natura. Questi lampi non ci fanno nulla perché remotissimi, ma teoricamente potrebbero prodursi anche nella nostra Via Lattea, e potrebbero essere guai seri. Siccome sulla Terra la vita ha conosciuto cinque grandi estinzioni di massa, è possibile che qualcuna di queste abbia nei lampo di raggi gamma la sua causa? Ne parlerà, alle 21, l’astrofisico Giorgio Scuderi. L'ingresso costa 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto, per under 18, over 65, residenti a Lecco, tesserati Deep Space, Fai o Touring Club).

Sabato il Jurassic Day

Sabato pomeriggio spazio a bambini e ragazzi (età ideale scuola primaria) con il Jurassic Day, un modo diverso, in tre tappe, di rivivere la storia della vita sulla Terra e l'estinzione dei dinosauri. E soprattutto di scoprire il colpevole della loro scomparsa. I biglietti costano 6 euro per tutti, trattandosi di un'iniziativa speciale. Si possono acquistare in prevendita al Planetario (ultima possibilità stasera dalle 20.30). Se ci saranno tagliandi rimasti saranno messi in vendita sabato pomeriggio a partire dalle 14.30. Il percorso giurassico, in tre tappe, avrà due sessioni: una con inizio alle 15 e una con inizio alle 16.30.