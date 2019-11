Arlecchino protagonista al Cenacolo Francescano

La famosa maschera arriverà al Cenacolo Francescano venerdì 29 novembre per festeggiare i 50 anni di attività del nostro teatro, sotto la maschera nera e nel variopinto costume che tutti conosciamo, si cela Enrico Bonavera, un attore professionista che da due anni interpreta il personaggio di Arlecchino nella famosa commedia di Carlo Goldoni “Arlecchino servitore di due padroni”, regia di Giorgio Strehler, che il Piccolo Teatro di Milano mette in scena da più di 70 anni.

Bonavera è il terzo attore a vestire i panni della maschera veneziana e in Cenacolo si esibirà nella mattinata del 29 novembre in “I segreti di Arlecchino”, uno spettacolo riservato agli studenti delle scuole superiori di Lecco; la sera, alle ore 21, invece proporrà un altro spettacolo, a cui tutti potranno assistere, “Alichin di Malebolge”: si tratta di un monologo. Chi parla ed agisce è Alichino, un diavolo dei Malebranche che, inseguendo Dante e Virgilio, a suo dire colpevoli di aver fatto cadere lui e il suo compagno Calcabrina nella pece bollente, finisce fuori dall’ Inferno e si perde nel mondo dei vivi. Racconta così le sue peripezie , che l’hanno visto per otto secoli accompagnarsi a compagnie di teatranti vagabondi e reincarnarsi di volta in volta negli interpreti della maschera di Arlecchino.

I biglietti, al costo di 12 euro, per questo spettacolo saranno in vendita sia presso la biglietteria del Cenacolo che online visitando il sito www.teatrocenacolofrancescano.it

Allegati