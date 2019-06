Arte in Corte a Garlate. Nel paese diventato famoso per la celebre "Festa delle Corti" andrà ora in scena un evento estivo dedicato a spettacoli, musica, artigianato, giochi e artisti di strada.

L'appuntamento è per sabato 29 giugno a partire dalle ore 16.30 nella zona del lungolago. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è organizzata dall'associazione Tramm guidata da Matteo Polvara con il contributo del Comune di Garlate, della Fondazione Provincia di Lecco e di alcuni sponsor.

«Dalle 16.30 il Lungoadda di Garlate sarà amichevolmente invaso da artisti di strada, artigiani, musica dal vivo e tanto altro, per un'esplosione di bello che vi avvolgerà - spiega Diana Nava, assessore alla Cultura di Garlate - Sono previsti spettacoli, intrattenimento e giochi per i bambini. Il bello si trova in ogni angolo, basterà esserci. Vista la continua crescita della manifestazione e la qualità della proposta, quest'anno il Comune ha deciso di sostenerla direttamente e non solo da un punto di vista logistico. L'iniziativa non si svolgerà più in via Figina come nelle due edizioni precedenti, ma sul Lungoadda, in una location più ampia e appropriata alla stagione calda. Così anche le tante persone che frequentano la zona potranno apprezzare gli spettacoli».

L'Amministrazione garlatese ha deciso di puntare sulla manifestazione targata Tramm al posto della più classica Notte Azzurra. «Abbiamo preferito sostituire la notte bianca che viene proposta in tanti comuni del territorio appoggiando invece questa iniziativa dell'Arte in corte con che vedrà gli artisti di strada protagonisti sul nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi».