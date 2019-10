Valmadrera, Walter Rolfo inaugura la nuova stagione teatrale: ora tocca a Maria Teresa Ruta

Illusionista, showman, volto tv, uomo di teatro, scrittore: sono tante le definizioni utilizzabili per descrivere le diverse modalità di presentazione di un grande personaggio e di un grande artista come Walter Rolfo, che ha aperto, venerdì 4 ottobre al Cinema Teatro di Valmadrera, la stagione teatrale. La lunga rassegna è stata data vita dalla collaborazione tra l'assessorato alla cultura del comune di Valmadrera, la Parrocchia e l'Associazione Artesfera.

"L’arte di realizzare l’impossibile" è il titolo del libro e dello spettacolo che ha condotto e coinvolto gli spettatori anche ad essere protagonisti delle singole interpretazioni, con un messaggio estremamente positivo e di speranza, soprattutto per i più giovani: niente è veramente impossibile se crediamo nelle nostre possibilità e soprattutto nei nostri sogni. È obbligatorio avere un sogno in cui confidare e in cui porre le nostre speranze.

L'appuntamento con il secondo spettacolo è fissato per il 9 novembre: in scena andrà “Le cognate”, con, tra gli altri protagonisti, Maria Teresa Ruta.

Gallery