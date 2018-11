Stand della Provincia di Lecco a "L'Artigiano in fiera"

Provincia di Lecco e Distretto turistico centro Lario (che comprende i Comuni di Varenna, Bellagio, Menaggio e Tremezzina) saranno presenti in un'area istituzionale per promuovere il territorio alla 23^ edizione di L'Artigiano in Fiera, in programma da sabato 1 a domenica 9 dicembre dalle 10 alle 22 a FieraMilano-Rho Pero.

Lo stand, allestito dalla Provincia di Lecco con materiali ecosostenibili, metterà a disposizione proposte informative sulle peculiarità paesaggistiche, escursionistiche, culturali e del tempo libero del territorio provinciale e del Lago di Como.

In particolare la Provincia di Lecco promuoverà l'affascinante compendio di Villa Monastero di Varenna con la Casa Museo, il Giardino Botanico, il Centro convegni conosciuto a livello internazionale per le lezioni di fisica tenute nel 1954 dal Premio Nobel Enrico Fermi e che oggi offre a enti, università, aziende, associazioni e centri di ricerca la possibilità di tenere congressi, seminari, corsi di formazione, workshop e altre manifestazioni culturali in un contesto altamente suggestivo. Nella Villa è presente anche uno spazio espositivo attrezzato per ospitare mostre temporanee. La bellezza e l'esclusività degli ambienti fanno sì che Villa Monastero si presti come wedding location e set fotografico per rubriche, riviste di moda e di turismo a diffusione internazionale.

«Punteremo alla promozione di Villa Monastero»

«Anche quest'anno - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e Turismo Luigi Comi - la Provincia di Lecco parteciperà all'Artigiano in Fiera per promuovere il territorio anche dal punto di vista turistico. Punteremo in particolare alla promozione di Villa Monastero, una delle principali attrattive del territorio per la sua posizione strategica in ambito storico-paesaggistico-ambientale, che anche nel 2018 ha registrato la presenza di un numero sempre crescente di visitatori. L'annuale appuntamento con la mostra-mercato dell'artigianato rappresenta, per l'ampio pubblico che attrae, un'opportunità imperdibile per valorizzare dal punto di vista produttivo e turistico il territorio, facendo scoprire l'originalità delle produzioni locali e la bellezza dei luoghi».

Informazioni utili

Sito internet: www.artigianoinfiera.it

Indirizzo: FieraMilano - Rho Pero - Strada Statale del Sempione 28, Rho (MI)

Come arrivare: nella sezione mobilità e arrivo del sito dell'evento fieristico informazioni utili per raggiungere Rho-Fiera in treno, metropolitana o con mezzi propri

Stand: Padiglione 4, L 144 - M 145

Date e orari: da sabato 1 a domenica 9 dicembre dalle 10 alle 22, ingresso gratuito