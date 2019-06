"Qua e là per piazze e cortili": artisti di strada protagonisti a Olginate

Artisti di strada protagonisti a Olginate. Comune e la Pro loco organizzano infatti per il sesto anno consecutivo il grande festival "Qua e là per piazze e cortili" dedicato all'arte di strada. La manifestazione andrà in scena nelle vie del centro storico e in zona Lungoadda venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno.

Si tratta di un evento che, grazie al successo degli anni passati, si è radicalizzato nel nostro territorio, diventando una manifestazione unica nel suo genere in Provincia di Lecco. Vista la particolarità dell’iniziativa e il forte eco acquisito nel corso degli anni, il Festival si è aggiudicato nel mese di novembre 2017 il prestigioso premio regionale “Lombardia è creatività”. Anche l’edizione 2019 ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e della Fondazione Cariplo.

Come da tradizione, il Festival aprirà i battenti con uno spettacolo inaugurale nella splendida cornice di Villa Sirtori, nella serata di venerdì 7 giugno. La performance verrà proposta dal duo “Lucchettino” eredi del successo televisivo di Zelig. La manifestazione si arricchirà nella giornata di sabato, e ancor di più in quella di domenica, con l’esibizione di artisti provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo. Direttamente da Mar del Plata (Argentina), la Compagna ManoaMano Circo chiuderà poi nella serata di domenica questa sesta edizione.

Tutti gli spettacoli e i laboratori per i bambini sono a ingresso gratuito. Sarà attivo anche un punto ristoro presso Villa Sirtori con l’esibizione di complessi musicali nella serata di sabato e domenica. Il Festival inizierà venerdì sera alle ore 21.30, sabato e domenica andrà in scena già a partire dalle 15 proseguendo fino a tarda serata.