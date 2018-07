L'ASD Sev Valmadrera propone la quinta edizione dell’evento “Assalto ai Corni”. La manifestazione senza carattere competitivo è aperta a tutti e consiste nel raggiungere il Rifugio SEV – Pianezzo ai Corni di Canzo da tre diversi punti di partenza siti in Valmadrera, Valbrona e Canzo.



La giornata avrà il seguente programma:

dalle ore 7.15 fino alle 10.30 iscrizioni presso i relativi punti di partenza (Valmadrera in zona Belvedere-Cappelletta della VARS, Valbrona alla stanga di Oneda e per Canzo alla fonte Gajum)

dalle ore 8.30 inizio arrivi al Rifugio SEV e consegna del gadget di partecipazione

ore 10.45 Santa Messa alla Cappelletta dedicata ai caduti della montagna e a tutti i soci Sev defunti

ore 11.45 aperitivo festoso e a seguire pranzo su prenotazione presso il Rifugio SEV



La S.Messa sarà accompagnata dal gruppo "I Paisan" di Albavilla e nel pomeriggio animeranno la festa con i canti della tradizione popolare brianzola; a seguire premiazione dei gruppi più numerosi ed estrazione lotteria



Regolamento

Quota di partecipazione Euro 3,00 a persona

Al momento dell’iscrizione il partecipante dovrà comunicare il nome del gruppo o associazione di appartenenza che verrà indicato sul cartellino di partecipazione; il cartellino stesso darà diritto al ristoro (all’arrivo al Rifugio SEV), al ritiro del gadget di partecipazione e ad un biglietto della lotteria. Inoltre si parteciperà alla classifica per i gruppi più numerosi che assegnerà i trofei e altri premi. Il gadget verrà consegnato personalmente all'arrivo al Rifugio, non sono ammessi ritiri cumulativi. Gadget assicurato ai primi 500 partecipanti.

In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata alla domenica successiva.