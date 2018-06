Comune e Pro Loco Valmadrera, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Bombomatt" presentano "Attenti al Luppolo #3 – Festival dei Birrifici locali".

Torna per la sua terza edizione la manifestazione dedicata alla promozione della birra artigianale di qualità dei produttori locali. Tre giorni di degustazioni, cucina Km0 e musica presso l'Area Mercato Agricolo di Valmadrera, via Molini (mercato comunale).



Saranno presenti Draco's Cave (MB), Dulàc (LC), Herba Monstrum (LC), Birrificio Lariano (LC), Legnone (SO), Tre Pupazzi (LC), Wackybrew (LC) e Birra Gaia (MB).

Quest'anno grande novità, con un'ulteriore spina realizzata da "Attenti al Luppolo" in collaborazione con Frimid Ale, azienda leader nella distribuzione di birre artigianali, nella quale verrà presentata una selezione di birre locali "fuori concorso".



Tra sabato e domenica sarà possibile divertirsi scivolando sui giochi gonfiabili che verranno montati nell'area del festival.



La manifestazione sarà garantita anche in caso di maltempo. Ampio parcheggio gratuito a disposizione dei visitatori.



Il biglietto di ingresso (7€) comprende il kit degustazione:

- Abbonamento 3 giorni

- 1 bicchiere in vetro limited edition (fino ad esaurimento scorte)

- 1 gettone consumazione

- Braccialetto per controllo ingressi