Martedì 26 marzo alle ore 21 al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano si terrà la presentazione del volume "L'attualità del male: La Libia dei Lager è verità processuale".

"Mentre il Paese e i suoi governi si vantano della riduzione drastica degli sbarchi di profughi, le corti d’assise italiane riconoscono le atrocità che accadono nei Lager in Libia come verità processuale. [...] Partendo da una significativa sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Milano contro un cittadino somalo identificato dalle sue vittime come uno degli aguzzini del campo di Bani Walid, questo libro vuole denunciare l'orrore che si sta perpetrando nei centri di prigionia per migranti in Libia e il cinismo delle politiche europee in materia di immigrazione. Anche grazie a sentenze come quella qui esaminata nessuno potrà più dire di non sapere".

Ospiti della serata

Maurizio Veglio, avvocato esperto di diritto dell'immigrazione, docente presso l'International University College, curatore del volume

Piergiorgio Weiss, avvocato penalista, rappresentante di parte civile al processo di Milano sui fatti di Bani Walid

Organizzatori

Anpi provinciale di Lecco, Arci Spazio Condiviso, DinamoCulturale, Les Cultures, Comunità Il Gabbiano Onlus, ARCI Lecco, Qui Lecco Libera, Comitato Noi Tutti Migranti, CGIL, CISL, UIL, ANOLF, ANPI, ARCI, Ass. Senegalesi di Lecco, Circolo Arci Lezioni al campo, Comunità Via Gaggio, L’altra Via, Mani Tese, Pax Christi, Rete Radiè Resh, Tribunale Permanente dei Popoli.